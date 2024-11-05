Кремль отметил, что США не могут подтвердить сообщения о нахождении в РФ 10 тыс. военных КНДР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что якобы на территории России находится около десяти тысяч военных из Северной Кореи, отметив, что сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.

"Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, к этим утверждениям всегда добавляют фразу о том, что вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет", - сказал Песков во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Это не наши слова, это слова представителей США, которые об этом говорят", - подчеркнул Песков.

У Пескова поинтересовались, не опасаются ли в Кремле, что Южная Корея начнет поставки вооружений Киеву в ответ на участие военнослужащих КНДР в конфликте на Украине.

"Безусловно, и киевский режим, и европейские страны готовы и делают очень многое, чтобы продолжить процесс интернационализации украинского конфликта и вовлечения все большего числа стран. Киевский режим пытается делать все, чтобы вовлечь туда Сеул, это мы наблюдаем", - ответил он.

"Что касается темы северокорейских солдат, мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани", - ответил представитель Кремля.

Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер заявил журналистам, что в России в настоящее время якобы находятся от 11 тыс. до 12 тыс. северокорейских военных, 10 тыс. из них – в Курской области. Он сказал, что, по сообщениям СМИ, северокорейские солдаты могут принять участие в боевых действиях в Курской области. "Мы ознакомились с сообщениями прессы о предполагаемых (северокорейских - ИФ) боевых операциях и изучаем их", - сказал Райдер на брифинге.

Вместе с тем, он отметил: "На данный момент мы не можем подтвердить эти сообщения. Но, как вы слышали, министр обороны Ллойд Остин сказал на прошлой неделе, если эти войска будут участвовать в операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями". "Мы увидим, как именно эти силы будут интегрированы в российские операции и как они будут действовать на поле боя, предполагая, что они заменят российские войска", - добавил Райдер.