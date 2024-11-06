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Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет в РФ под председательством Шойгу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная, 12-я по счету, встреча секретарей Советов безопасности государств - участников СНГ под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу пройдет в Москве в четверг, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Шойгу выступит с докладом о ситуации в сфере международной, региональной и национальной безопасности, проинформирует о проделанной работе в сфере противодействия вызовам и угрозам на пространстве СНГ", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие секретари Советов безопасности государств-участников СНГ, генеральные секретари СНГ - Сергей Лебедев и ОДКБ - Имангали Тасмагамбетов, посол Армении в РФ Гурген Арсенян и представитель Партии социалистов Молдавии Марчел Ченуша, сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что на встрече отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности и взаимодействие с Афганистаном. В повестку также включены вопросы о совместных мерах государств - участников СНГ по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

СНГ Сергей Шойгу
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