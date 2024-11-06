Почти 70% россиян против восстановления налога на бездетность

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Большинство российских граждан (67%) отрицательно относятся к идее восстановления налога на бездетность, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, почти каждый четвертый гражданин РФ (24%) уверен в целесообразности восстановления такого налога, оставшиеся 9% респондентов не знают, что сказать по данному поводу.

На вопрос социологов о том, в какой мере введение такого налога могло бы способствовать повышению рождаемости, 26% россиян ответили, что в той или иной мере повысить рождаемость это бы помогло, две трети граждан (66%) - что подобная мера никак не отразилась бы на рождаемости, 8% респондентов затруднились с ответом.

По данным ВЦИОМ, о высказываемых предложениях восстановить налог на бездетность в той или иной мере осведомлены почти три четверти россиян (74%), ничего не знают об этом 26% сограждан.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 18 октября 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.