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Введение в РФ налога на бездетность не считают нужным 87% опрошенных россиян

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (87%) не видят необходимости в том, чтобы вводить налог на бездетность, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что женщины чаще мужчин выражают несогласие с такой идеей - 92% и 83% респондентов, соответственно.

Согласно опросу, среди возрастных категорий чаще всех против налога на бездетность высказывается сограждане до 34 лет (96%).

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В ходе исследования выяснилось, что противников введения данного налога больше среди сограждан, имеющих меньший доход - среди респондентов, зарабатывающих менее 50 тыс. рублей в месяц этот показатель составляет 91%, среди опрошенных с доходом от 100 тыс. рублей - 86%.

В свою очередь, приветствовал бы введение такого налога почти каждый восьмой россиянин (13%), чаще всего в пользу данной идеи высказываются сограждане в возрасте от 45 лет (16%), преимущественно мужчины, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос проводился 14-16 октября 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 372 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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