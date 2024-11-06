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Сенаторы одобрили внесудебную блокировку предложений нелегальных услуг мигрантам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и изготовлении поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Закон дополняет перечень информации, доступ к которой в интернете ограничивается. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта является решение (требование) генпрокурора или его заместителя, вынесенное по факту распространения информации с нарушением закона.

Закон также обяжет владельцев соцсетей отслеживать публикации на предмет информации о незаконных услугах в сфере миграции и немедленно такую информацию блокировать.

Роскомнадзор Совет Федерации Генпрокуратура
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