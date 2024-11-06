СовФед признал отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отнесении к отягчающим обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Закон вводит соответствующую законодательную новацию в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин привел данные Следственного комитета, свидетельствующие о том, что в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов.

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов Госдумы во главе с Володиным.

Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.