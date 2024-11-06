Совфед одобрил закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Документ распространяет на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления.

Закон вносит изменения в пункт "а" части первой статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ, дополнив его статьей 322.1 УК. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, "конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом". "Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления, что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков", - подчеркивается в записке.