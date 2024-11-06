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Глава Минздрава заявил о снижении детской смертности почти на 25% с 2018 года

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Детская смертность в России снизилась почти на 25% с начала реализации в 2018 году национального проекта "Здравоохранение", сообщил в Совете Федерации министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Благодаря совершенствованию подходов, снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. Увеличилась пятилетняя выживаемость онкологических больных, как интегральный показатель качества службы. Кроме исторических минимумов младенческой смертности, почти на 25% в целом снизилась детская смертность", - сказал он.

Как отмечается в презентации, которую продемонстрировал Мурашко, младенческая смертность в стране в период с 2018 года снизилась на 17,7%, детская смертность за этот период снизилась на 24,7%.

Мурашко сообщил, что с 2019 года создано более 6 тысяч медицинских объектов, суммарно поставлено более 236 тысяч единиц медицинского оборудования.

Минздрав Михаил Мурашко
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