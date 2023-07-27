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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Минздраве сообщили об охвате неонатальным скринингом 95% новорожденных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Скрининг на более чем 50 наследственных и врожденных заболеваний проходят 95% детей в России, заявила на форуме "Россия-Африка" замминистра здравоохранения Евгения Котова.

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По ее словам, скрининг позволяет рано выявлять заболевания и "при назначении соответствующего лечения профилактировать детскую смертность, инвалидность и улучшать качество жизни таких детей, в том числе с рожденными и наследственными заболеваниями".

"И что очень важно: кроме диагностики такого широко спектра тяжелых заболеваний мы сегодня имеем возможность лекарственного обеспечения вплоть до самых высокозатратных и дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации", - сказала Котова.

Она напомнила, что по указу президента был создан фонд "Круг добра", благодаря которому удалось дополнить действующие программы в области лекарственного обеспечения детей уникальными возможностями. "И сегодня это приносит свой результат", - заключила она.

За последние 15 лет в России создается инфраструктура для медпомощи матери и ребенку, в частности, было построено 55 современных перинатальных центров, строятся новые поликлиники, реабилитационные центры, обновляется оборудование.

Котова сказала, что опыт России по снижению младенческой смертности мог бы быть полезен африканским государствам.

Минздрав Круг добра Евгения Котова Африка
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