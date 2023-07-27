В Минздраве сообщили об охвате неонатальным скринингом 95% новорожденных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Скрининг на более чем 50 наследственных и врожденных заболеваний проходят 95% детей в России, заявила на форуме "Россия-Африка" замминистра здравоохранения Евгения Котова.

По ее словам, скрининг позволяет рано выявлять заболевания и "при назначении соответствующего лечения профилактировать детскую смертность, инвалидность и улучшать качество жизни таких детей, в том числе с рожденными и наследственными заболеваниями".

"И что очень важно: кроме диагностики такого широко спектра тяжелых заболеваний мы сегодня имеем возможность лекарственного обеспечения вплоть до самых высокозатратных и дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации", - сказала Котова.

Она напомнила, что по указу президента был создан фонд "Круг добра", благодаря которому удалось дополнить действующие программы в области лекарственного обеспечения детей уникальными возможностями. "И сегодня это приносит свой результат", - заключила она.

За последние 15 лет в России создается инфраструктура для медпомощи матери и ребенку, в частности, было построено 55 современных перинатальных центров, строятся новые поликлиники, реабилитационные центры, обновляется оборудование.

Котова сказала, что опыт России по снижению младенческой смертности мог бы быть полезен африканским государствам.