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В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности с 2019 года почти на 20%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России показатель младенческой смертности за шесть лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, сообщила на XXVI Конгрессе педиатров России замминистра здравоохранения Евгения Котова.

"Показатель младенческой смертности у нас продолжает снижаться. За годы реализации национального проекта "Здравоохранение", шестилетний этап которого закончился, младенческая смертность снизилась почти на 20%", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, практически в четыре раза за последние годы снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе.

Котова также сообщила, что показатель смертности детей в возрасте до 17 лет в стране с 2019 года снизился почти на 17%.

"Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тысяч детей соответствующего возраста - 40,5 (по данным на) 2024 год", - говорится в ее презентации.

В 2019 году этот показатель составлял 48,6 на 100 тысяч детей. Таким образом, показатель снизился на 16,7%.

Минздрав Евгения Котова
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