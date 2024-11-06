Патрушев подтвердил прогноз сбора зерна в РФ в 130 млн т в 2024 г.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев подтвердил приводившийся ранее прогноз сбора зерна в РФ в этом году в 130 млн тонн.

"Уборка урожая в этом году идет крайне-крайне тяжело. Но с учетом развития отрасли мы все равно, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, получим свои 130 млн тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и позволят выполнить экспортные задачи", - сказал Патрушев в ходе лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые" в среду.

Вице-премьер также подтвердил озвученный ранее ориентир по росту экспорта продукции АПК к 2030 году до $55 млрд. Он напомнил, что президент РФ поставил перед отраслью задачу увеличения поставок за рубеж к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, официальный прогноз сбора зерна в этом году был снижен в начале октября с прежнего в 132 млн тонн, оценка урожая пшеницы сократилась с 84 млн до 83 млн тонн.