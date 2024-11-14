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В России сбор зерна достиг 130 млн тонн в бункерном весе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В России сбор зерна к настоящему времени составил 130 млн тонн в первоначально оприходованном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время посещения одного из ведущих производителей овощей открытого грунта и картофеля Ленинградской области - ЗАО "Племенной завод Приневское". Слова вице-премьера приводит его пресс-служба.

"Несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 млн тонн в весе до обработки", - сказал он.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в стране в чистом весе (после очистки и сушки) в этом году составит 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз
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