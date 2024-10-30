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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду до 45,9 млн т

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2024 года - июнь 2025 года) до 45,9 млн тонн с 47,6 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оценка экспорта кукурузы выросла до 2,4 млн тонн с прежней в 2,2 млн тонн. Прогноз экспорта ячменя не изменился - 2,4 млн тонн.

Общий прогноз экспорта зерновых и зернобобовых и продуктов переработки снижен с 55,4 млн до 53,6 млн тонн.

Снижение оценок экспорта пшеницы стало следствием обновления прогноза ее сбора. "СовЭкон" напоминает, что в октябре прогноз урожая пшеницы был снижен с 82,9 млн до 81,5 млн тонн из-за быстрого падения урожайности в Сибири.

Как считают эксперты, дополнительным фактором, влияющим на экспорт пшеницы в этом сезоне, станет новая экспортная политика, в соответствии с которой российское зерно будет поставляться покупателям напрямую, минуя зарубежных трейдеров.

"Ожидается, что эта политика негативно повлияет на многих малых и средних экспортеров, которые закупают пшеницу внутри страны и продают ее на условиях FOB другим фирмам", - говорится в сообщении.

В середине октября Минсельхоз поддержал инициативу участников Союза экспортеров и производителей зерна по развитию прямых продаж зерна на экспорт, минуя трейдеров и посредников из третьих стран.

СовЭкон Минсельхоз
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