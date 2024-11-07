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Путин полагает, что РФ не инициировала ухудшение отношений с Японией

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была инициатором ухудшения отношений с Токио, и отметил, что японские компании работают и будут работать в России.

"Мы же не ухудшали отношения с Японией. Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору, звучали вопросы о возможных компромиссах на основе декларации 1956 года (...), да все не просто, но в целом мы слышали японских партнеров. Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции да еще и записала нас в какой-то список угроз на какое-то третье-четвертое место. Мы чего вам плохого-то сделали?" - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Российский президент объяснил такие действия Токио "командой из Вашингтона". "Вы бы хоть сказали: ребята, мы подумаем. Нужно было сразу беспрекословно исполнить приказ? Зачем вы это сделали? Не понимаю", - добавил глава государства.

Вместе с тем, по его словам, "еще есть в Японии умные люди, они продолжают сотрудничать, особенно в области энергетики, не уходят из наших компаний".

"Потому что они видят, что все надежно. Несмотря на то, что Япония ввела такие санкции, мы в ответ ничего не делаем. Как компании японские работали у нас, так и работают. Хотят работать - пусть продолжают", - заявил Путин.

Владимир Путин Япония Токио
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