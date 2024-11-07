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Путин допустил, что РФ и КНДР могут провести совместные учения

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил проведения совместных военных учений с КНДР в рамках договора о всеобъемлющем партнерстве.

Отвечая на соответствующий вопрос участников дискуссионного клуба "Валдай", Путин сказал: "Посмотрим, можем и учения проводить. Почему нет-то?"

При этом президент РФ сослался на договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве между двумя странами.

Путин напомнил также о статье 4-й договора, которая предусматривает военную помощь в случае агрессии со стороны другого государства.

При этом Путин обратил внимание, что в нынешнем документе нет никакой новизны по сравнению с тем, что был подписан во времена СССР.

Президент РФ указал также, что договор направлен на обеспечение безопасности РФ и КНДР в регионе.

КНДР Владимир Путин Валдай
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