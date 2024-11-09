Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Согласно сопроводительным материалам к закону о ратификации, развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договором, в частности, установлено, что в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооружённой агрессии стороны проводят консультации для координации своих позиций и согласования возможных мер по оказанию помощи друг другу.

"В случае если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и согласно своему законодательству", - говорится в материалах.

При этом РФ и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против одной из сторон, а также не допускать использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной неприкосновенности другой стороны.

В договоре также закреплены положения, касающиеся сотрудничества по вопросам установления справедливого многополярного нового миропорядка и создания механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности сторон.

Две страны договорились сотрудничать в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма, охраны окружающей среды, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, стороны будут поддерживать развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углублять контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами, взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

"В статье 16 Договора содержатся обязательства сторон противодействовать применению односторонних принудительных мер, введение которых они считают незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права", - говорится в материалах.

Кроме того, Россия и КНДР обязуются воздерживаться от присоединения к мерам или от поддержки мер любой третьей стороны, если они затрагивают или направлены на одну из договаривающихся сторон, её лиц или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной стороны, предназначенные для другой, или работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, предоставляемые поставщиками другой стороны.

Москва и Пхеньян также договорились предпринимать усилия для устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия подобных мер в случае их введения в отношении одной из сторон.

Договором затрагиваются вопросы сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Определено, что стороны выступают за равные права для государств в управлении сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, содействуют взаимному общению между народами сторон, укрепляют координацию в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям, отмечается в сопроводительных материалах.

Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. С этой же даты прекратится действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.