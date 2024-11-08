Песков переадресовал в Минобороны вопрос о присутствии военных КНДР в зоне СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о присутствии северокорейских военнослужащих в зоне СВО и о их гибели в определенном количестве, о чем сообщала украинская сторона.

"Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать министерству обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.