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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о присутствии военных КНДР в зоне СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о присутствии северокорейских военнослужащих в зоне СВО и о их гибели в определенном количестве, о чем сообщала украинская сторона.

"Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать министерству обороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Дмитрий Песков КНДР Минобороны РФ
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