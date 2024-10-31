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В США заявили, что отправка военных КНДР в зону СВО может побудить третьи страны к аналогичному ходу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО на Украине может привести к потенциальному расширению конфликта за счет вовлечения военных из третьих стран на стороне Киева, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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"Да, это может побудить других предпринять действия, различные виды действий, но я не буду рассуждать о том, что именно может произойти", - сказал глава Пентагона на совместной с южнокорейским коллегой Кимом Йонг Хёном пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Можем ли мы остановить отправку войск КНДР? Мы, конечно, можем работать с другими, чтобы воспрепятствовать этому (...). Но я не имел в виду, что мы можем это остановить. Но, конечно, их действия имеют последствия", - отметил он.

"А что произойдет, когда солдаты КНДР будут убиты оружием, предоставленным США? Ну, если солдаты КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте и нападают на украинских солдат, украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут делать это с помощью оружия, которое мы и другие предоставили им", - сказал Остин.

Пентагон Ллойд Остин КНДР США Украина РФ
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