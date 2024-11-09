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Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Пятигорске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в многоэтажном доме в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" по улице Тольятти произошел, предположительно, взрыв газа", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар локализован, идет проливка.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что пожарные тушат возгорание в 9-этажном доме в квартире на 4-м этаже на ориентировочной площади 60 квадратных метров.

Проводится эвакуация. Количество пострадавших уточняется.

Пятигорск
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