Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Пятигорске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в многоэтажном доме в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" по улице Тольятти произошел, предположительно, взрыв газа", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар локализован, идет проливка.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что пожарные тушат возгорание в 9-этажном доме в квартире на 4-м этаже на ориентировочной площади 60 квадратных метров.

Проводится эвакуация. Количество пострадавших уточняется.