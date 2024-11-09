Женщина погибла в результате взрыва газа в многоэтажке в Пятигорске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Первоначальные данные были о погибшем мужчине. Позже Владимиров уточнил в своем телеграм-канале, что погибший - не мужчина, а женщина.

"Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики", - написал Владимиров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью сообщила, что девять квартир повреждены в результате взрыва газа

В субботу утром пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что пожарные тушат возгорание в 9-этажном доме в квартире на 4-м этаже на ориентировочной площади 60 квадратных метров. Позднее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" произошел, предположительно, взрыв газа.