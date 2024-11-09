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Кандидатура на пост посла РФ в США пока не утверждена

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кандидатура нового посла России в США пока не имеет статуса утвержденной, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Кандидатура не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов", - сказал Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь об одной кандидатуре, он сказал: "Да".

Замминистра призвал "не искать привязки к тому или иному таймингу", отвечая на вопрос о том, будет ли Москва запрашивать агреман у действующей или новой администрации США.

"Существует и у нас, и в США определенный такой рутинный, я бы сказал, элемент реализации процедур, связанных с назначением послов. Многоступенчатый характер этого процесса предопределяет его длительность. И когда в процедуре назначения послов помимо решений, принимаемых президентом, задействованы и МИД, и администрация, причем различные ее звенья, и палаты Федерального Собрания, до прояснения по персоналиям очень трудно спрогнозировать графики", - пояснил Рябков.

"Если мы уложимся с главным вопросом, кто станет следующим послом до, скажем так, инаугурации президента Трампа (20 января 2025 года), то я не думаю, что мы искусственно затянем с подачей на агреман. Но это сейчас преждевременно обсуждать, потому что мы еще не продвинулись по начальным стадиям этого процесса", - подчеркнул он.

МИД РФ Сергей Рябков
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