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Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

Указ президента от 10 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что Антонов завершил командировку в Вашингтоне, в МИД РФ сообщили в минувшую субботу. Дипломат был назначен послом РФ в США в августе 2017 года.

7 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что кандидатура нового посла России в США, который придет на смену Антонову, на данный момент прорабатывается.

"У нас посол работает довольно продолжительный период времени. Он работал в действительно трудных условиях, когда отношения (РФ и США - ИФ) практически были около нуля. Работал, не имея постоянных контактов с представителями американской администрации. Работа была сложная", - сказал Ушаков.

"Он успешно выполнил свою миссию. Теперь очередь другого человека, который будет назначен на этот важный пост", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возвращение Антонова не означает понижения диппредставительства России в США.

Владимир Путин США Анатолий Антонов МИД РФ
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