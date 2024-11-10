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Минобороны сообщило о 70 беспилотниках, сбитых за утро над российскими регионами

Из них 34 уничтожены над Подмосковьем

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о 70 украинских беспилотниках, которые были сбиты над российскими регионами за утро воскресенья. Из них 34 уничтожены над Московской областью.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 - над территорией Московской области, 14 - над территорией Брянской, по семь - над территориями Орловской и Калужской, шесть - над территорией Курской и два над территорией Тульской областей", - говорится в сообщении.

БПЛА были сбиты с 7:00 до 10:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 беспилотниках, сбитых в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Минобороны РФ
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