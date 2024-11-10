Поиск

Четырнадцать следовавших в Москву самолетов приземлились в Нижнем Новгороде

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нижнего Новгорода в воскресенье принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, сообщает пресс-служба аэропорта.

"С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании. Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал в своем телеграм-канале о временных ограничениях по приему и отправке авиарейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, которые были сняты в 10:32.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Минобороны заявило о 34 беспилотниках, сбитых над территорией Московской области.

Нижний Новгород Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Отменены ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Временно ограничена работа аэропорта Шереметьево

Женщина пострадала в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Сбиты еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна

В Раменском и Коломне сбиты еще три беспилотника

Собянин сообщил о 22 беспилотниках, сбитых в Подмосковье

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили прием и отправку рейсов

Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово

Еще восемь беспилотников сбиты в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников в Раменском городском округе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });