Четырнадцать следовавших в Москву самолетов приземлились в Нижнем Новгороде

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нижнего Новгорода в воскресенье принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, сообщает пресс-служба аэропорта.

"С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании. Собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал в своем телеграм-канале о временных ограничениях по приему и отправке авиарейсов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, которые были сняты в 10:32.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Минобороны заявило о 34 беспилотниках, сбитых над территорией Московской области.