Сбиты еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна

Всего уничтожено 32 беспилотника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В городских округах Домодедово, Раменское и Коломна уничтожены еще семь беспилотников, летевших в направлении Москвы, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

"На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", - сообщается в телеграм-канале мэра.

Ранее Собянин сообщил о 25 сбитых беспилотниках в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.