Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Сбитые в российских регионах беспилотники и заявление Минобороны РФ, пострадавшие в результате атаки дронов жители Раменского

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли массированный удар 84 беспилотниками по гражданской инфраструктуре РФ, все они были нейтрализованы средствами ПВО и РЭБ. Более 30 дронов уничтожены над Московской областью. В результате атаки в Раменском округе Московской области пострадали пять человек, загорелись два дома в поселке Становое. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку рейсов.

- Житель Шебекино в Белгородской области погиб после удара беспилотников по многоквартирному дому.

- Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 11-14 ноября посетит КНР с рабочей поездкой.

- В ДТП с автобусом в Египте в субботу пострадали 30 россиян, сообщили в МИД РФ. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в больнице Суэца.

- Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака".

- Александр Овечкин провел два гола в составе "Вашингтона" во время матча с "Сент-Луисом" и сократил до 31 гола отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.