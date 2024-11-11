"Аэрофлот" может взять в "мокрый" лизинг три оставшихся у iFly А330

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и бывший чартерный перевозчик iFly обсуждают передачу парка из трех дальнемагистральных самолетов Airbus A330 в "мокрый" лизинг, пишет "Коммерсант".

"Мокрый лизинг" - передача самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами - разрешен между российскими авиакомпаниями с 1 сентября. Соглашение между "Аэрофлотом" и iFly может стать первой подобной сделкой. Переговоры перевозчиков газете подтвердили три собеседника в авиаотрасли, в том числе близкий к Минтрансу. Условия сделки, по их словам, не финализированы.

Три самолета, о которых идет речь, находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат Air Lease Corporation (США). Стоимость лайнеров год назад оценивалась в 8-10 млрд руб. В прошлом году iFly рассчитывала на их выкуп за счет ФНБ - авиакомпании удалось согласовать условия сделки с зарубежными собственниками и страхователями, которые оформили лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для проведения платежей. Но получить финансирование не удалось.

По мнению двух источников издания на рынке, передача самолетов в "мокрый лизинг" "Аэрофлоту" в будущем может повысить шансы на их переоформление в российскую собственность. В таком случае новым собственником станет подведомственная Росавиации "НЛК Финанс", как это произошло с Boeing 737-800 Royal Flight, который перешел "Победе" (входит в группу "Аэрофлот"). Оставшаяся без самолетов чартерная Royal Flight прекратила деятельность. По словам двух собеседников "Коммерсанта", для iFly передача лайнеров "Аэрофлоту" также фактически будет означать остановку работы. Но при "мокром лизинге" авиакомпания, передающая лайнеры, должна сохранять сертификат эксплуатанта.

iFly существует с 2009 года. Совладельцами компании, по данным ЕГРЮЛ, являются сооснователь туроператора Tez Tour Александр Буртин (56%), связанная с совладельцами аэропорта Внуково компания "Юнокс" (30%) и бывший гендиректор "Центра управления наземным обслуживанием" аэропорта Внуково Кирилл Романовский (5%), а также компания "Шелковый путь", которую связывают с китайскими инвесторами перевозчика (9%).

До 2022 года iFly эксплуатировала девять A330. В 2022 году два из них не вернулись с зарубежного техобслуживания. В реестре сертификатов эксплуатантов на сайте Росавиации за перевозчиком числится шесть воздушных судов, три из которых технически исправны. После того как iFly лишилась возможности летать за рубеж, компания попыталась перестроить модель на регулярные перевозки внутри РФ, запустив рейсы из Сочи в Москву и Петербург, а также на Дальний Восток.

В 2023 год перевозчик получил чистый убыток в 5 млрд руб. при выручке 2,7 млрд руб.