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Росавиация видит точку роста пассажиропотока в "мокром" лизинге самолетов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация видит потенциал роста перевозок авиакомпаний - на фоне их рекордных показателей кресельной загрузки - в развитии механизма "мокрого" лизинга самолетов, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"У нас действительно высокая кресельная загрузка: мы ее по ряду направлений оцениваем в 97-98% (...) Мы работаем с авиакомпаниями. Если взять пример S7: в середине прошлого года они приняли решение о переформатировании своей маршрутной сети и сделали фокус на Новосибирске - это им позволило увеличить пассажиропоток. Плюс те механизмы, которые на сегодняшний день обсуждаются, и то, что говорил (глава Минтранса - ИФ) Роман Владимирович Старовойт по вопросам, связанным с "мокрым" лизингом. Как вы знаете, "Аэрофлот" три воздушных судна взял", - сказал Ядров журналистам на форуме NAIS-2025.

Дополнительно идет работа над расширением этого механизма на международные маршруты с возможностью арендовать лайнеры с экипажами у иностранных компаний, напомнил он. В целом механизм будет реализован по аналогии с иностранной практикой. При этом ключевым моментом будет то, что "за безопасность и подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания".

"Беря в аренду самолет с экипажем, мы должны быть четко уверены, что экипаж подготовлен по тем нормам и требованиям, которые определены российским законодательством. И его техническое состояние тоже полностью должно соответствовать тем нормам, которые у нас приняты", - сказал Ядров.

С авиакомпаниями каких стран обсуждается "мокрый" лизинг, он не уточнил. "Это, безусловно, дружественные страны, но пока норма закона не вступит в силу, наверное, преждевременно это с кем-либо обсуждать", - отметил Ядров.

В 2024 году российские авиакомпании перевезли 111,6 млн человек, что на 5,8% больше, чем год назад. Средний показатель кресельной загрузки составил 89,3% (+1,7 п.п.). По прогнозу Росавиации, в 2025 году планируется перевезти 109,7 млн пассажиров, что предполагает снижение почти на 2% относительно предыдущего года. Как пояснил Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить".

"В прошлом году мы планировали 98 млн человек, а перевезли больше. И, наверное, я так думаю, что даже несмотря на текущую кресельную загрузку, мы обеспечим весь тот спрос, который на сегодняшний день есть", - заключил он.

Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА прогнозировали ранее, что из-за дефицита самолетного парка пассажиропоток авиакомпаний в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15% к 2024 году), в 2026 - до 91,2 млн (-18%).

Аэрофлот S7 Новосибирск Минтранс Росавиация Дмитрий Ядров Роман Старовойт
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