Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Появившаяся в СМИ информация о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не было разговора", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в четверг состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Согласно источникам здания, они обсудили, в частности, конфликт на Украине.

Источники отметили, что 47-й президент США предостерег российского лидера от эскалации ситуации на Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе".

"Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения урегулирования украинского конфликта в скором времени", - сообщили собеседники издания.

The Washington Post уточняет, что Трамп позвонил из своей резиденции во Флориде.