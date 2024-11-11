Кремль не исключает эскалации Западом ситуации на Украине до инаугурации Трампа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают эскалации Западом ситуации на Украине в оставшееся до смены американской администрации время.

"Ничего исключать нельзя", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заметил, что заявления западных лидеров демонстрируют, что они продолжают добиваться стратегического поражения России. Москва, в свою очередь, продолжает СВО до достижения всех поставленных целей, заверил он.

"Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит. Важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков.