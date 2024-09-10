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Волонтеров могут освободить от НДФЛ при выплатах для покрытия расходов на медуслуги

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла в парламент законопроект, который освобождает волонтеров от уплаты НДФЛ при получении выплат для покрытия расходов на медицинские услуги.

Документ № 715782-8 размещен в электронной базе данных парламента вместе с положительным заключением правительства.

Медицинские услуги должны быть связаны с требованием к состоянию здоровья волонтера при выполнении его обязанностей.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что действующее законодательство уже освобождает от НДФЛ суммы, потраченные на обучение волонтеров. Кроме того, от НДФЛ освобождены доходы, полученные волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг; выплаты на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты; на предоставление помещения во временное пользование; на проезд к месту осуществления деятельности и обратно; на питание, оплату услуг связи.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Госдума
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