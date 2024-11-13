Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Срок экспозиции квартир на вторичном рынке жилья в России вырос на 35% за год, подсчитали в "Яндекс.Недвижимости".

"В январе-октябре 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке в городах-миллионниках вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по мегаполисам объявление о продаже квартиры на вторичном рынке является активным 74 дня, а годом ранее этот срок составлял 55 дней", - говорится в исследовании.

Дольше всего жилье продается в Краснодаре - 93 дня (+48% за год), Волгограде - 88 дней (47% за год) и Красноярске - 86 дней (+65% за год), быстрее всего уходят из экспозиции квартиры в Москве - 61 день (+8%), Самаре и Екатеринбурге.

На фоне увеличения сроков продавцы жилья начали снижать цены. По этому показателю лидером среди российских мегаполисов стал Челябинск, где за год количество предложений со скидками стало появляться чаще на 17,4%. На втором месте оказалась Пермь, где доля объявлений со скидками выросла на 11,7%, на третьем - Омск, где количество объявлений с дисконтами увеличилось на 11,3%. Не хотят снижать цены в Воронеже (+0,3%), Санкт-Петербурге (+1,4%) и Уфе (+2,6%).

Уровень скидок, которые готовы предоставить собственники жилья, также увеличился почти во всех российских мегаполисах. Самый большой рост дисконтов произошел в Перми и Челябинске, где в среднем продавцы опускают цену в объявлении на 4,9% и 4,8% соответственно. В Москве сегодня в среднем продавцы снижают цену в объявлении о продаже вторичной квартиры на 3,8% (+0,2% за год), в Санкт-Петербурге дисконт составит 4% (+0,2% за год).

"Хотя сегодня в среднем по российским миллионникам средние размеры скидки находятся в пределах 3-5%, мы считаем, что рост доли продавцов, готовых к дисконтам, продолжится... И в первую очередь на такое решение собственников влияет увеличение срока жизни объявления, а соответственно и снижение скорости продажи квартиры", - прокомментировал тренд коммерческий директор сервиса "Яндекс.Недвижимость" Евгений Белокуров.