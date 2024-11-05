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ВТБ сообщил о спаде выдачи ипотеки в октябре на четверть к сентябрю

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года общерыночные показатели по продаже ипотеки снизились по сравнению с сентябрем на четверть, подсчитали в ВТБ.

"В октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года", - сообщил банк.

За 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей - примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. Аналитики банка связывают такой отток с отменой льготной ипотеки и меняющимися условиями других программ с господдержкой, на которые ранее приходилась основная часть выданного объема.

Также изменились сроки кредитов и их размер. Так, по итогам октября "средний чек" составил 4,4 млн рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году показывает разнонаправленную динамику. Дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам - 27,4 года, а по базовым продуктам - 23,4 года.

"Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на "вторичке" купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой", - прокомментировал состояние рынка начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее ряд крупных банков перестал выдавать ипотечные кредиты по госпрограммам из-за исчерпания лимитам по ним. Минфин и "ДОМ.РФ" совместно работают над улучшением механизма по перераспределению лимитов между банками для льготной ипотеки.

ВТБ Минфин Сергей Бабин ДОМ.РФ
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