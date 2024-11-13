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В Севастополе при взрыве легковой машины погиб военный

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе взорвался легковой автомобиль, в результате смертельные ранения получил находившийся за рулем военный, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе, в 9:53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 09:59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший - военнослужащий", - сказано в сообщении.

Развожаев отметил, что в качестве причины взрыва машины нельзя исключать диверсию.

Михаил Развожаев МЧС Севастополь
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