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Что произошло за день: среда, 13 ноября

Прямая линия и пресс-конференция Путина в совмещенном формате, банкротство Блиновской и новые рекорды стоимости биткойна

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин во второй половине декабря проведет прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещенном формате, дата пока не названа.

- Госдума приняла закон об увеличении штрафов за подделку миграционных документов: для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей, за повторное нарушение - от 10 млн до 60 млн рублей.

- "Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж.

- Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи. С начала года биткойн подорожал более чем в два раза.

- Генпрокуратура подала иск о взыскании с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей - это дивиденды, распределенная прибыль и займы за 2002-2024 годы.

- Арбитражный суд Москвы признал блогера и основательницу проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую банкротом.

- В Севастополе взорвался легковой автомобиль, в результате погиб военный, находившийся за рулем.

- Джо Байден принял Дональда Трампа в Белом доме. Действующий президент США пообещал, что обеспечит плавную передачу власти следующей администрации.

- Умер шеф-повар и создатель "Афиши Еда" Алексей Зимин. Ему было 52 года. О причинах смерти Зимина не сообщается.

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