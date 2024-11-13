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Мосгорсуд утвердил приговор экс-владельцу банка "Югра" Хотину за растрату

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений наказание в девять лет колонии общего режима, назначенное экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Назначенное Хотину наказание по приговору Замоскворецкого суда Москвы от 4 марта 2024 года оставлено без изменений", - сообщили в суде в среду.

Как сообщалось, другого фигуранта дела Хотина - экс-президента "Югры" Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

Бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима.

Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор в отношении всех фигурантов в части назначенного им наказания, однако изменила его в части порядка зачета осужденным в срок наказания времени содержания под стражей и нахождения под запретом определенных действий.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Хотин завил в Мосгорсуде о намерении отправиться в зону специальной военной операции.

Все осужденные были признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. путем выдачи банком "Югра" заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотин был задержан весной 2019 года. Изначально суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест, однако в ходе судебного процесса, в 2023 году, по ходатайству гособвинителя бизнесмен был отправлен в СИЗО.

Вину бизнесмен не признал.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Алексей Хотин
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