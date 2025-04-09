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Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина по новому делу о мошенничестве.

"В суд поступило ходатайство об избрании Хотину меры пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничество в особо крупном размере", - сообщили в суде.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Хотина к 9 годам заключения за особо крупную растрату. Суд признал его причастным к хищению в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей путем выдачи банком "Югра" заведомо невозвратных кредитов подконтрольным банкиру компаниям.

Вину бизнесмен не признал.

Суть нового обвинения пока неизвестна.

Банк России отозвал лицензию у "Югры" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

Югра Замоскворецкий суд Алексей Хотин Мещанский суд
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