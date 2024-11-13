Захарова заявила, что нанесение ВСУ ударов вглубь РФ оружием стран НАТО изменит суть конфликта

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Использование Украиной западных дальнобойных систем по территории России изменит суть конфликта и повлечёт неминуемый российский ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооружённый конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, "ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них".

Как подчеркнула Захарова, в Москве обратили внимание на публикации в британской прессе о намерении Лондона и Парижа попытаться убедить действующего президента США Джо Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, отметила представитель МИД РФ, были также публикации о намерении Минобороны Франции передать ВСУ дальнобойные ракеты SCALP, с помощью которых можно будет наносить удары за линией фронта.

"Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнём", - подчеркнула Захарова.