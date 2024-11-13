Поиск

Захарова заявила, что нанесение ВСУ ударов вглубь РФ оружием стран НАТО изменит суть конфликта

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Использование Украиной западных дальнобойных систем по территории России изменит суть конфликта и повлечёт неминуемый российский ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооружённый конфликт с Россией. Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями", - сказала Захарова на брифинге в среду.

В миреTelegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФЧитать подробнее

По словам дипломата, "ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них".

Как подчеркнула Захарова, в Москве обратили внимание на публикации в британской прессе о намерении Лондона и Парижа попытаться убедить действующего президента США Джо Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, отметила представитель МИД РФ, были также публикации о намерении Минобороны Франции передать ВСУ дальнобойные ракеты SCALP, с помощью которых можно будет наносить удары за линией фронта.

"Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнём", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД РФ НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

"Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на экспорт истребителей Су-57

"Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на экспорт истребителей Су-57

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

Законопроект о приеме в школу детей мигрантов внесут в Госдуму на следующей неделе

Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое

Мишустин заявил, что Россия с 1990 года сократила парниковые выбросы более чем вдвое

Военный суд отказался отпустить из СИЗО генерала Шамарина

Путин проведет во второй половине декабря прямую линию и большую пресс-конференцию

Путин проведет во второй половине декабря прямую линию и большую пресс-конференцию

В Севастополе при взрыве легковой машины погиб военный

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Срок продажи квартир в России увеличился на треть

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });