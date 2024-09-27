Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американские разведслужбы пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет против целей в глубине территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Спецслужбы считают, что Россия, вероятно, нанесет ответный удар большой силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции, возможно, даже смертельные удары, если они согласятся предоставить украинцам разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией для атак по целям в глубине территории России, заявили официальные лица США", - говорится в сообщении.

Разведка, как пишет газета, также считает, что использование ракет дальнего радиуса действия не сможет кардинально повлиять на ход конфликта, поскольку "в настоящее время украинцы располагают ограниченным количеством этого оружия, и неясно, сколько еще его могут предоставить западные союзники, если вообще предоставят".

Эти оценки "могут частично помочь понять", почему президенту США Джо Байдену "было так трудно принять решение (...), которое заставило его отказаться от просьбы Зеленского", добивающегося разрешения на использование ракет.

Издание напоминает, что Соединенные Штаты и их партнеры по коалиции предоставили украинцам три типа ракетных комплексов большой дальности - армейские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Некоторые из этих ракет уже использовались украинцами для нанесения ударов по российским военным объектам на Крымском полуострове и вокруг него, пишет газета.