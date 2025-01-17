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Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина
Ольга Галактионова
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова подтвердила смену руководителя Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, о которой накануне вечером сообщил информированный источник "Интерфакса".

"Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", - написала Любимова в Telegram и пожелала новому руководителю музея успехов на новом посту.

Министр напомнила, что Галактионова с 2021 года возглавляла Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и что "под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева".

Кроме того, РОСИЗО "проводил активную работу в новых регионах России: были открыты детские центры, Музей кино в городе Шахтерске Донецкой Народной Республики", добавила Любимова.

Прежний директор ГМИИ Елизавета Лихачева 16 января подтвердила, что покидает свой пост, но от комментариев отказалась.

Елизавета Лихачева - музейный работник, искусствовед, историк искусства. Она возглавила ГМИИ 21 марта 2023 года, сменив Марину Лошак, а до того руководила Музеем архитектуры.

Галактионова до руководства РОСИЗО руководила крупными проектами в области культуры, выступая организатором различных мероприятий - от выставок до театральных мероприятий и отдельных постановок. Она закончила ГИТИС, имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалов. При ее участии были реализованы масштабные выставочные и театральные проекты, в частности, приуроченные к Году театров в России.

ГМИИ имени Пушкина Ольга Любимова Минкультуры РОСИЗО Ольга Галактионова ДНР
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