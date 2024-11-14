Число пострадавших при обстреле Горловки в ДНР выросло до 12 человек
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - До 12 возросло количество пострадавших в результате обстрела ВСУ центра Горловки в Донецкой народной республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Об этом говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.
Ранее сообщалось, что в Горловке 10 мирных жителей пострадали в результате обстрела.
По данным главы региона, из-за обстрелов более 50 тысяч жителей Горловки остаются без света.