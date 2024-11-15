По уточненным данным, 16 человек пострадали при обстреле в четверг Горловки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - По уточнённой информации, в результате обстрела центра Горловки в ДНР в четверг ранения различной степени тяжести получили 16 мирных граждан, сообщил мэр города Иван Приходько.

Сообщение мэра распространила в пятницу его пресс-служба.

Согласно ранее поступившей информации, в результате удара по центральному району Горловки пострадали 12 человек.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 50 тыс. человек в Горловке остаются без света в результате боевых действий.