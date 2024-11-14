Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
Минюст внес Гельмана в реестр СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года.
Галерист с 2014 года проживает в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.
В 2022 году стало известно, что Гельман объявлен в розыск.