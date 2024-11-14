Поиск

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов

Галерист Марат Гельман внесен в список террористов и экстремистов
Марат Гельман
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Минюст внес Гельмана в реестр СМИ-иноагентов 30 декабря 2021 года.

Галерист с 2014 года проживает в Черногории, где в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.

В 2022 году стало известно, что Гельман объявлен в розыск.

Марат Гельман Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Минобрнауки разъяснило планы в отношении журфаков и филфаков

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Журфак МГУ опроверг планы объединения с филологическим факультетом

Лидер РДК заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

В ЦБ пообещали после стабилизации с инфляцией менять ДКП плавно

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

В России завершили международный эксперимент по имитации экспедиции на Луну

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Путин увеличил до 4 млн руб. разовую выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });