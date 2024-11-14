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Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, единовременные выплаты для участников СВО, ставших инвалидами, снижение цен производителями молока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесен законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов. Создание таких счетов предлагается сделать обязательным для перевода иноагентам гонораров за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. При этом воспользоваться средствами иноагенты смогут только после снятия статуса.

- Путин увеличил до 4 млн рублей единовременную выплату участникам СВО, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности.

- Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов.

- Генпрокуратура заявила, что производители молока снижают цены до завершения прокурорской проверки. Ведомство сообщило, что объективных оснований для повышения цен не было.

- Директор по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" и гендиректор "Комплайн софт" стали фигурантами дела о мошенничестве.

- В России завершили международный эксперимент SIRIUS-23 по имитации экспедиции на Луну. Участники провели 366 суток в изоляции.

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