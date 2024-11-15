Росстат отметил отставание сбора зерна в 2024 году от прошлогоднего

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В России сбор зерна на 1 ноября, в хозяйствах всех категорий составлял 124,3 млн тонн (в бункерном весе), сообщил Росстат. Это на 16,7 млн тонн меньше, чем на 1 ноября 2023 года (141 млн тонн).

Площадь уборки к этой дате практически равная: в 2023 году зерно к этому времени было убрано с 94,3% площадей, в этом году - с 94,7%.

Росстат также сообщил, что на 1 ноября подсолнечника было собрано 13,9 млн тонн (14,6 млн тонн год назад), сахарной свеклы - 35,5 млн тонн (37,5 млн тонн), картофеля - 16,9 млн тонн (19,4 млн тонн), овощей открытого и закрытого грунта - 12,4 млн тонн (12,6 млн тонн).