Шольц рассказал премьер-министру Польши о разговоре с Путиным

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Туск выразил радость по поводу того, что Шольц в ходе разговора с президентом России отметил, что договоренностей по украинскому кризису нельзя достигнуть без участия в этом процессе Киева.

Ранее канцелярия канцлера сообщила, что Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвал урегулировать украинский конфликт и "начать переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира", - говорилось в сообщении.

Кроме того, Шольц призвал Россию отвести войска с взятых под контроль территорий. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Перед этим Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует поговорить с ним вновь после разговора с Путиным.

Позднее в Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Шольцем ситуации на Украине.

"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в разговоре с Шольцем отметил, что "возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта".