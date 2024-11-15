Поиск

Шольц рассказал премьер-министру Польши о разговоре с Путиным

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Туск выразил радость по поводу того, что Шольц в ходе разговора с президентом России отметил, что договоренностей по украинскому кризису нельзя достигнуть без участия в этом процессе Киева.

Ранее канцелярия канцлера сообщила, что Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвал урегулировать украинский конфликт и "начать переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира", - говорилось в сообщении.

Кроме того, Шольц призвал Россию отвести войска с взятых под контроль территорий. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Перед этим Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует поговорить с ним вновь после разговора с Путиным.

Позднее в Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Шольцем ситуации на Украине.

"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в разговоре с Шольцем отметил, что "возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта".

Владимир Путин НАТО Олаф Шольц Украина Дональд Туск Польша Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Песков назвал беседу Путина с Шольцем детальной и откровенной

Путин и Шольц обсудили Украину

OMV ожидает остановки поставок российского газа в Австрию с 16 ноября

В канцелярии Шольца заявили, что он призвал Путина отвести войска с контролируемых территорий

В канцелярии Шольца заявили, что он призвал Путина отвести войска с контролируемых территорий

Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });