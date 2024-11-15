Дагестанский "Судоремонт" оспорил в кассации изъятие у него участка в Махачкалинском порту

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Дагестанское АО "Судоремонт" подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на решение Арбитражного суда Дагестана об изъятии у него земельного участка в Махачкалинском морском торговом порту в пользу государства, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд принял жалобу к производству, назначил заседание на 17 декабря.

Помимо этого, "Судоремонт" также подал заявление о пересмотре по новым обстоятельствам решения суда первой инстанции. Арбитражный суд Республики Дагестан принял его к производству и назначил заседание на 5 декабря.

Ранее первый зампрокурора Дагестана обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к АО "Судоремонт" и министерству по земельным и имущественным отношениям республики о признании незаконным заключенного в 2007 году договора купли-продажи земельного участка площадью 52,9 тысячи кв. метров в районе нефтегавани судоремонтного завода, а также об аннулировании записи о государственной регистрации права и истребовании участка из незаконного владения в пользу государства.

Арбитражный суд Республики Дагестан в июне 2024 года частично удовлетворил иск прокуратуры: признал недействительным договор купли-продажи и принял решение истребовать участок в пользу государства в лице управления Росимущества. АО "Судоремонт" не смогло оспорить это решение в апелляционной инстанции.

АО "Судоремонт" зарегистрировано в июне 1994 года. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Сведения о владельцах предприятия не раскрываются.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).