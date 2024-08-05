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"Судоремонт" обжалует изъятие у него участка в Махачкалинском морпорту в пользу государства

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дагестанское АО "Судоремонт" подало апелляционную жалобу в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда Дагестана об изъятии у него земельного участка в Махачкалинском морском торговом порту в пользу государства, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд принял к производству жалобу и назначил ее рассмотрение на 9 сентября.

Согласно материалам дела, первый заместитель прокурора Дагестана подал в арбитражный суд иск к АО "Судоремонт" и Министерству по земельным и имущественным отношениям республики о признании незаконным заключенный в 2007 году договор купли-продажи земельного участка площадью 52,9 тысячи кв. метров в районе нефтегавани судоремонтного завода, а также аннулировании записи о государственной регистрации права и истребовании участка из незаконного владения в пользу государства.

В обоснование исковых требований прокуратура указывала, что земельный участок находится в границах, отнесенных к курортам республиканского значения. В связи с этим прокуратура считает, что Минимущества Дагестана не имело полномочий распоряжаться участком, который в силу закона относится к федеральной собственности. Кроме того, на участке расположено защитное сооружение гражданской обороны, что также противостоит заключению договора купли-продажи.

В отзыве на иск "Судоремонт" просил отказать в удовлетворении этих требований, указав, что является правопреемником махачкалинского судоремонтного завода "Аренда", который 1994 году был преобразован, а на его базе учреждено АО "Судоремонт".

В 2007 году предприятие обратилось с заявкой в Минимущества на приватизацию находящегося в госсобственности земельного участка, на котором расположены объекты судоремзавода. Стороны заключили договор купли-продажи. Стоимость продажи участка составила 87,3 тысячи рублей.

Арбитражный суд Дагестана в июне частично удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи и принял решение истребовать из чужого незаконного владения участок в пользу Российской Федерации в лице управления Росимущества. Рассмотрев обстоятельства дела, суд счел, что приватизация завода "Аренда" прошла с нарушениями требований действующего на тот момент закона. Установив, что органы власти региона не имели права на распоряжение спорным земельным участком, суд пришел к выводу о том, что предоставление спорного участка произведено неуполномоченным лицом помимо воли собственника - РФ.

АО "Судоремонт" зарегистрировано в июне 1994 года. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок. Сведения о владельцах предприятия не раскрываются.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, сообщается на его сайте. Объединяет комплексы по перевалке сухих грузов (мощностью 3 млн тонн в год), светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн).

Дагестан Судоремонт Минимущества Махачкала
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