В Москве будут ждать предложений от Трампа по урегулированию на Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не имеют представления, каким образом избранный президент США Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине, однако будут ждать его предложений, заявил журналистам в Абу-Даби глава МИД Сергей Лавров.

"Не представляю", - сказал он.

"Будем ждать предложений. Мы подчеркиваем регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания. Ну а что конкретно будет предложено, мы не знаем. Наша позиция четко сформулирована президентом Путиным на выступлении его в МИД", - сказал Лавров.