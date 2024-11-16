Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Два украинских дрона уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Никто не пострадал, разрушений нет, добавил Богомаз.

Накануне в пятницу Минобороны РФ сообщило о четырех уничтоженных над Брянской областью дронах.