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Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Два украинских дрона уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Никто не пострадал, разрушений нет, добавил Богомаз.

Накануне в пятницу Минобороны РФ сообщило о четырех уничтоженных над Брянской областью дронах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Минобороны РФ Брянская область
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